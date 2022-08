Francesca Chillemi la rivelazione su Viola che non ti immagini (Di giovedì 11 agosto 2022) La famosa attrice – Francesca Chillemi – in occasione dell’uscita di Viola come il mare, ha deciso di rivelare qualche dettaglio sulla serie. Francesca Chillemi rappresenta uno dei volti femminili più apprezzati del panorama televisivo italiano; Miss Italia nel 2003 decise di dedicarsi completamente alla recitazione – sua più grande passione – debuttando così sul piccolo schermo grazie alla serie Un medico in famiglia, precisamente nel 2004 – e successivamente sul grande schermo con il prodotto Cado dalle nubi (2009) di Gennaro Nunziante. Francesca Chillemi, Viola come il mare (Tv Daily)Tuttavia, la reale notorietà e la fama arrivarono solo nel 2011, anno in cui l’attrice esordì nella serie Che Dio ci aiuti nel ruolo di Azzurra. Da ... Leggi su formatonews (Di giovedì 11 agosto 2022) La famosa attrice –– in occasione dell’uscita dicome il mare, ha deciso di rivelare qualche dettaglio sulla serie.rappresenta uno dei volti femminili più apprezzati del panorama televisivo italiano; Miss Italia nel 2003 decise di dedicarsi completamente alla recitazione – sua più grande passione – debuttando così sul piccolo schermo grazie alla serie Un medico in famiglia, precisamente nel 2004 – e successivamente sul grande schermo con il prodotto Cado dalle nubi (2009) di Gennaro Nunziante.come il mare (Tv Daily)Tuttavia, la reale notorietà e la fama arrivarono solo nel 2011, anno in cui l’attrice esordì nella serie Che Dio ci aiuti nel ruolo di Azzurra. Da ...

