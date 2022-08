Completano insieme il percorso di transizione per il cambio di sesso, la storia di Maura ed Emanuele: «Ora ci sposiamo» (Di giovedì 11 agosto 2022) Un’odissea giunta al termine. È la storia di Maura Nardi ed Emanuele Loati, rispettivamente di 41 e 25 anni, a cui l’ufficio anagrafe del Comune di Recanati (Marche) ha provveduto a rettificare i documenti d’identità. Sono entrambi due persone transgender, che hanno terminato il percorso di transizione. Il cambio dei documenti in Italia è un processo molto lungo che per molti anni limita la libertà di scelta di tantissimi uomini e donne. Ora Maura ed Emanuele potranno sposarsi. «Siamo una coppia e stiamo pensando alla nostra unione e al nostro futuro. Per noi è una cosa naturale, ma sappiamo che per molti non è così», raccontano al Resto del Carlino. «Siamo una coppia, pensiamo al futuro» Maura Nardi ha iniziato la ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Un’odissea giunta al termine. È ladiNardi edLoati, rispettivamente di 41 e 25 anni, a cui l’ufficio anagrafe del Comune di Recanati (Marche) ha provveduto a rettificare i documenti d’identità. Sono entrambi due persone transgender, che hanno terminato ildi. Ildei documenti in Italia è un processo molto lungo che per molti anni limita la libertà di scelta di tantissimi uomini e donne. Oraedpotranno sposarsi. «Siamo una coppia e stiamo pensando alla nostra unione e al nostro futuro. Per noi è una cosa naturale, ma sappiamo che per molti non è così», raccontano al Resto del Carlino. «Siamo una coppia, pensiamo al futuro»Nardi ha iniziato la ...

RiccardoGonzat1 : Testoni sono entrambi, non capiscono che sono fatti per stare insieme che si completano. Testoni?? #jerù - blackswanvminie : ma ci pensate mai al modo in cui ogni volta le voci dei Vmin quando armonizzano insieme si completano a vicenda a m… - CordioliMirco : RT @teresa3345: MMI E COCO COMPLETANO IL RESTO INSIEME - MaurizioTorchi2 : RT @teresa3345: MMI E COCO COMPLETANO IL RESTO INSIEME - iolanda_pitti : RT @teresa3345: MMI E COCO COMPLETANO IL RESTO INSIEME -

Juve, svelata la terza maglia: è rosa e blu Un semplice girocollo blu e pannelli blu sotto le maniche completano il look insieme a 3 strisce bianche, poste sulle spalle. Nella GALLERY le immagini della terza maglia Juve 2022/23 . Tutta la ... East Lombardy al servizio dei viaggiatori Insieme all'infopoint Taste & Buy e alla nuova brochure, il terzo strumento che East Lombardy mette ... sempre aggiornate per promuovere gli eventi e la rete degli aderenti a East Lombardy, completano ... Open Un semplice girocollo blu e pannelli blu sotto le manicheil looka 3 strisce bianche, poste sulle spalle. Nella GALLERY le immagini della terza maglia Juve 2022/23 . Tutta la ...all'infopoint Taste & Buy e alla nuova brochure, il terzo strumento che East Lombardy mette ... sempre aggiornate per promuovere gli eventi e la rete degli aderenti a East Lombardy,... Completano insieme il percorso di transizione per il cambio di sesso, la storia di Maura ed Emanuele: «Ora ci sposiamo»