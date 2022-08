Wta Toronto 2022 | Gauff vince in lotta su Rybakina Bene Swiatek e Halep | out Badosa

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Giornata dedicata al completamento dei secondi turni nel Wta 1000 di. Il match del tardo pomeriggio italiano è stato sicuramente quello tra Cocoe la recente vincitrice di Wimbledon, la kazaka Elena. Quasi tre ore di gioco, al termine delle quali è uscita vincitrice la tennista americana con il punteggio di 6-4 6-7(8) 7-6(3) in un match che poteva essere chiuso ben prima, considerando i quattro match point avuti nel corso del tie break del secondo set. Ora la teenager nativa di Atlanta sfiderà Aryna Sabalenka, abile a sconfiggere 6-4 6-3 l’iberica Sorribes Tormo. Sempre tra i primi match di giornata è arrivata invece quella che può essere definita una sorpresa, perchè una delle giocatrici più in forma di questa stagione, Amanda Anisimova, è stata spazzata via da una di quelle giocatrici ...

rete22ottobre : Wta Toronto: Giorgi batte Mertens, è agli ottavi - TENIPOcom : WTA 1000 Toronto - Hard (Second Round) Jessica Pegula (USA) def. Asia Muhammad (USA) 6-2 7-5 - infoitsport : Tennis, WTA Toronto: la campionessa Camila Giorgi batte Raducanu - infoitsport : WTA 1000 Toronto: un'ottima Giorgi supera Mertens e vola agli ottavi - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Mertens 6-3 7-5, WTA Toronto 2022 in DIRETTA -

Fa bene l'aria canadese a Camila Giorgi , che dopo aver avuto la meglio su Emma Raducanu ha conquistato gli ottavi di finale. Ai Canadian Open , torneo1000 che si gioca ae che precede gli Us Open, la tennista azzurra, numero 29 del ranking, ha battuto infatti la belga Elise Mertens , numero 37 del mondo, col punteggio di 6 - 3, 7 - 5 ...Diretta Canadian Open 2022/- Atp Montreal video streaming tv: super Sinner L'obiettivo, spiega Gabriele Detti , è 'Sempre lo stesso: divertirmi. Non mi sono mai prefissato di dover ...Tennis | Featured, WTA | Cancellata la delusione di Varsavia, Iga Swiatek è tornata in campo a Toronto con un piglio molto positivo. La numero 1 del mondo ha cominciato il WTA ...Altro break nel settimo gioco per Mertens, ma Giorgi riesce comunque a chiudere il primo set in suo favore per 6-3. Nel secondo set è Giorgi a trovare il break per prima nel terzo gioco, ma in quello ...