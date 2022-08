Ultime Notizie – Morto il beluga intrappolato nella Senna (Di mercoledì 10 agosto 2022) E’ Morto il beluga che era rimasto intrappolato in una chiusa della Senna, in Francia, a una settantina di chilometri da Parigi. Lo hanno riferito le autorità francesi. Le condizioni di salute del cetaceo, già precarie dopo aver rifiutato il cibo per giorni, si sono aggravate durante una missione di salvataggio senza precedenti che avrebbe dovuto riportarlo in mare aperto. Dopo quasi sei ore di lavoro e diversi tentativi, ai quali hanno partecipato 24 subacquei e decine di soccorritori tra cui membri della Ong Sea Sheperd, la balena dal peso di 800 chilogrammi è stata sollevata dal fiume con una rete e una gru verso le 4 di questa mattina. Una volta collocata su una chiatta, è stata curata da una dozzina di veterinari, ma non ce l’ha fatta. “Nonostante un’operazione di salvataggio senza precedenti per il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) E’ilche era rimastoin una chiusa della, in Francia, a una settantina di chilometri da Parigi. Lo hanno riferito le autorità francesi. Le condizioni di salute del cetaceo, già precarie dopo aver rifiutato il cibo per giorni, si sono aggravate durante una missione di salvataggio senza precedenti che avrebbe dovuto riportarlo in mare aperto. Dopo quasi sei ore di lavoro e diversi tentativi, ai quali hanno partecipato 24 subacquei e decine di soccorritori tra cui membri della Ong Sea Sheperd, la balena dal peso di 800 chilogrammi è stata sollevata dal fiume con una rete e una gru verso le 4 di questa mattina. Una volta collocata su una chiatta, è stata curata da una dozzina di veterinari, ma non ce l’ha fatta. “Nonostante un’operazione di salvataggio senza precedenti per il ...

