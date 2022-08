Serie B, le trattative di giornata: il Genoa chiude per Aramu. Como-Puscas, tutte vogliono Saric (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si muovono le grandi per i grossi calibri nella settimana che porterà all’inizio della Serie B. Nessuno vuole farsi trovare impreparato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si muovono le grandi per i grossi calibri nella settimana che porterà all’inizio dellaB. Nessuno vuole farsi trovare impreparato...

cmdotcom : #SerieB, le trattative di giornata: il #Genoa chiude per #Aramu. #Como-#Puscas, tutte vogliono #Saric - DiMarzio : #Calciomercato #LegaPro / ?@usavellino1912_? ufficiale l’acquisto di Ceccarelli - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @PescaraCalcio, per #Ghion si lavora sulla formula con il @SassuoloUS - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | @USTS1918, in chiusura la trattativa per #DiGennaro - Emma_DMW : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @PescaraCalcio, per #Ghion si lavora sulla formula con il @SassuoloUS -