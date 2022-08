Orbetello e Capalbio invase dai moscerini, ristoranti chiusi alle 21 e luci spente per non attirare gli sciami: “Colpa di caldo e umidità” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Orbetello è invasa da moscerini. Il piccolo comune in provincia di Grosseto, al centro della laguna che porta all’Argentario, è sotto l’assedio degli insetti. Ora che l’invasione ha raggiunto anche Capalbio, c’è il rischio che si sposti sempre più a Sud. Un disagio non solo per chi abita in zona, ma anche per i turisti che hanno scelto la costa toscana come meta per trascorrere le proprie vacanze. Ad agosto, in particolare, sono numerosi i vacanzieri, per lo più romani, che affollano l’Argentario. “Da quasi un mese è impossibile passeggiare lungo la laguna, perché è completamente infestata dai moscerini. Ora è diventato impossibile anche cenare o fare un aperitivo all’aperto e bisogna spegnere le luci presto per non attirare gli sciami. La situazione è arrivata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022)è invasa da. Il piccolo comune in provincia di Grosseto, al centro della laguna che porta all’Argentario, è sotto l’assedio degli insetti. Ora che l’invasione ha raggiunto anche, c’è il rischio che si sposti sempre più a Sud. Un disagio non solo per chi abita in zona, ma anche per i turisti che hanno scelto la costa toscana come meta per trascorrere le proprie vacanze. Ad agosto, in particolare, sono numerosi i vacanzieri, per lo più romani, che affollano l’Argentario. “Da quasi un mese è impossibile passeggiare lungo la laguna, perché è completamente infestata dai. Ora è diventato impossibile anche cenare o fare un aperitivo all’aperto e bisogna spegnere lepresto per nongli. La situazione è arrivata ...

