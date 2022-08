NASCAR | si torna a Richmond per l’ultimo short-track della regular season

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 agosto 2022) DalRacewaylaCup Series, ultimo impegno su. Cresce l’attesa per una competizione che potrebbe regalare delle sorprese, una pista ben conosciuta che spesso ha regalato molte emozioni. Il catino di questo fine settimana ha pochi eguali nel calendario, una pista da 0,7 miglia con quattro curve molto particolari con una pendenza di 14 gradi. La forma è paragonabile a quella del ‘Iowa Speedway’, impianto che non è più presente nei piani. Denny Hamlin ha primeggiato nell’appuntamento primaverile. Il #11 del Gibbs Racing cerca di replicare quanto fatto nella corsa autunnale del 2016, vinta come accaduto nel 2009. La situazione sarà leggermente differente ...