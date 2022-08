Monteforte Irpino, il sindaco: Se non smette di piovere qui è il finimondo (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Se non smette di piovere, qui è il finimondo”. L’ha detto il sindaco di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, Costantino Giordano all’Adnkronos. “Per ora sei famiglie sfollate e un ferito lieve, poteva andare molto peggio”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Se nondi, qui è il”. L’ha detto ildi, in provincia di Avellino, Costantino Giordano all’Adnkronos. “Per ora sei famiglie sfollate e un ferito lieve, poteva andare molto peggio”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : Maltempo in Campania e situazione critica in Irpinia: a Monteforte Irpino, alle porte di Avellino, le violente prec… - RaiNews : Un'ora e mezzo di pioggia battente ha provocato una spaventosa alluvione a Monteforte Irpino, centro nei pressi di… - vigilidelfuoco : #Maltempo, per le forti piogge una colata di fango ha invaso il Corso di Monteforte Irpino (AV): squadre… - BusaGian : RT @fratotolo2: Robert Omo, il richiedente asilo nigeriano che, a Monteforte Irpino, ha ucciso a martellate un commerciante cinese e ridott… - cderegil : RT @repubblica: Maltempo, a Monteforte Irpino auto trascinate per centinaia di metri da fango e detriti -