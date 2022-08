La Groenlandia è il nuovo Eldorado - Cronaca - quotidiano.net

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Luca Bolognini Nel 2019 Trump voleva comprare ladalla Danimarca. Così, come si acquista un Neymar qualsiasi. Alla fine non se ne fece nulla, ma le terre e i mari dell'estremo nord ...

valerio_doriano : La Groenlandia è il nuovo Eldorado -

IL GIORNO

L'obiettivo della start - up è quello di trovare nuovi giacimenti di metalli rari (soprattutto cobalto e nichel) in. Al momento il mercato è dominato dalla Cina e gli Stati Uniti cercano ..."Finché vediamo il deserto africano o il ghiacciaio che si scioglie in, abbiamo la ... A quel punto percorrerle è molto confortevole e facile, mentre cambiare - gettarsi dinel fitto ... Groenlandia, la corsa all'oro finanziata dai miliardari Usa Nel 2019 Trump voleva comprare la Groenlandia dalla Danimarca. Così, come si acquista un Neymar qualsiasi. Alla fine non se ne fece nulla, ma le terre e i mari dell’estremo nord continuano a fare gola ...La nuova sfida alla Cina che monopolizza il cobalto, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche ...