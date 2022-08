Il “magico” strumento Camouflage ora è disponibile su Google Pixel 6 (Di mercoledì 10 agosto 2022) La modalità Camouflage adesso è effettivamente disponibile per tutti i possessori di Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 10 agosto 2022) La modalitàadesso è effettivamenteper tutti i possessori di6,6 Pro e6a L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Il “magico” strumento Camouflage ora è disponibile su Google Pixel 6 - Bufalenet : Quella non si era convertita in sottomarino in una operazione speciale di annacquamento? Intendo, per poi volare ne… - Bufalenet : @assurdistan Quella non si era convertita in sottomarino in una operazione speciale di annacquamento? Intendo, per… - chiarabressann : Paragonabile a uno strumento magico CIOÈ non entra manco una zanzara MANCO UNA da quando lo uso pazzesco davvero PA… - DaniloServadei : Mi sto proprio innamorando del Guzheng... che strumento magico, a dimostrare come anche la Cina abbia la sua magia… -