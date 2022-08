Fiorentina, ecco Dodò: «Puntiamo alla Champions. Qui con i consigli di De Zerbi e Roberto Carlos» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il nuovo laterale brasiliano della Fiorentina Dodò si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi Dodò è senza dubbio uno degli acquisti più importanti della Fiorentina, ecco le sue parole nella conferenza stampa di presentazione: LE PAROLE – «Credo sia molto importante per la Fiorentina raggiungere questo livello, qualificandosi per la Conference e lottando poi per la Champions. Ho parlato con De Zerbi e mi ha detto che la Fiorentina è molto forte e l’allenatore preparato. Anche se ho lavorato solo sette mesi con De Zerbi, il suo supporto è stato importante e vedo delle somiglianze col gioco con Italiano che mi sta aiutando e dando fiducia. Già sapevo che in Italia è molto importante la marcatura. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il nuovo laterale brasiliano dellasi è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosiè senza dubbio uno degli acquisti più importanti dellale sue parole nella conferenza stampa di presentazione: LE PAROLE – «Credo sia molto importante per laraggiungere questo livello, qualificandosi per la Conference e lottando poi per la. Ho parlato con Dee mi ha detto che laè molto forte e l’allenatore preparato. Anche se ho lavorato solo sette mesi con De, il suo supporto è stato importante e vedo delle somiglianze col gioco con Italiano che mi sta aiutando e dando fiducia. Già sapevo che in Italia è molto importante la marcatura. ...

