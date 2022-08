Depay Juve o Aubameyang Chelsea: il Barcellona ne farà partire uno solo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Barcellona è sempre impegnatissimo sul fronte cessioni: tra Depay e Aubameyang solo uno partirà, con Juve e Chelsea alla finestra Tutt’altro che scontato lo sbarco di Memphis Depay alla Juve, ma nemmeno da escludere. L’attaccante olandese sta trattando con il Barcellona per liberarsi a parametro zero ma la trattativa corre in parallelo con quella tra Aubameyang e il Chelsea. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, il club blaugrana lascerà partire solamente uno tra i suoi due attaccanti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilè sempre impegnatissimo sul fronte cessioni: trauno partirà, conalla finestra Tutt’altro che scontato lo sbarco di Memphisalla, ma nemmeno da escludere. L’attaccante olandese sta trattando con ilper liberarsi a parametro zero ma la trattativa corre in parallelo con quella trae il. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, il club blaugrana lasceràsolamente uno tra i suoi due attaccanti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

