Bimbo uccisi da pirata | la famiglia ' aspettiamo indagini'

(Di mercoledì 10 agosto 2022) "C'é tanto dolore, ma preferiamo non dire nulla e aspettare le. Abbiamo rimesso tutto nelle mani di un avvocato". Così il fratello di Abdullah, conosciuto come 'Mimmo', il padre del bambino ...

GiovanniScrozz1 : I nazisti ucraini?? Che fanno? Bombardano il Donbass. Uccisi 5 persone e un bimbo. Così per divertirsi. - angeloSica1965 : @LaStampa Veramente sono stati uccisi 4 civili tra cui un bimbo di 5 anni - FedericaSemper : Bilancio dei bombardamenti di israele contro Gaza 5 Palestinesi uccisi, di cui un bimbo di 5 anni (5 ANNI) 35 perso… -

Il"era sempre qui con il padre", spiega un dipendente del Turkish Kebab adiacente alla rosticceria. "Giocava spesso qui davanti. Quando ci siamo resi conto che era successo qualcosa - aggiunge ......che hanno assistito alla terribile scena hanno raccontato di aver visto 'pezzi di carne' che gli pendevano da entrambe la gambe e che ilterrorizzato gridava 'non voglio morire'. Turisti..."C'é tanto dolore, ma preferiamo non dire nulla e aspettare le indagini. Abbiamo rimesso tutto nelle mani di un avvocato". (ANSA) ...Ha pestato a morte la moglie in Romania ed è scappato con il figlio di nove anni in Italia, a San Cipriano d'Aversa (Caserta), per iniziare una nuova ...