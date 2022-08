A lezione di Bon Ton con Elisa Motterle. Obiettivo: svecchiare l’idea che si ha del Galateo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Chissà quante volte vi sarete chiesti ma quando vengo invitato a cena a casa di qualcuno come devo comportarmi o ancora quando devo affrontare un colloquio di lavoro come devo vestirmi, quando ci troviamo a tavola qual è il modo corretto di fare le cose senza sfigurare o al contrario, quando riceviamo un invito ma non siamo disponibili in che modo possiamo declinare un invito ricevuto senza offendere nessuno? Queste e tante altre curiosità le abbiamo indagate facendo due chiacchiere con Elisa Motterle, star del web, che in modo ‘unconventional’ racconta l’etichetta a tutti, la sua missione è quella di svecchiare l’idea che si ha del Bon Ton. Elisa ha un grande seguito sul web e riesce a raggiungere i suoi 67 mila follower su Instagram e comunicare con loro con puntuali e, sempre apprezzabili, consigli. ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Chissà quante volte vi sarete chiesti ma quando vengo invitato a cena a casa di qualcuno come devo comportarmi o ancora quando devo affrontare un colloquio di lavoro come devo vestirmi, quando ci troviamo a tavola qual è il modo corretto di fare le cose senza sfigurare o al contrario, quando riceviamo un invito ma non siamo disponibili in che modo possiamo declinare un invito ricevuto senza offendere nessuno? Queste e tante altre curiosità le abbiamo indagate facendo due chiacchiere con, star del web, che in modo ‘unconventional’ racconta l’etichetta a tutti, la sua missione è quella diche si ha del Bon Ton.ha un grande seguito sul web e riesce a raggiungere i suoi 67 mila follower su Instagram e comunicare con loro con puntuali e, sempre apprezzabili, consigli. ...

