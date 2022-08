WhatsApp Desktop e Web, importante novità per tutti gli utenti: c’entrano le Community… (Di martedì 9 agosto 2022) Continuano gli aggiornamenti inerenti WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo con quasi due miliardi di utenti sparsi per il globo. WhatsApp Community, 9/8/2022 – Computermagazine.itL’ultima novità, come spiegato da Hdblog.it, riguarda in particolare la versione Desktop dello stesso programma, ovvero, quella che normalmente si utilizza dai propri computer, che sia un pc, un notebook o un laptop. Un nuovo aggiornamento che strizza l’occhio alle community, categorie di utenti che sono sempre più al centro dei piani di Mark Zuckerberg, come del resto ha spiegato lo stesso non tanto tempo fa. Ma in cosa consiste questa novità? Come sempre a scovarla sono stati gli attentissimi ragazzi di WABetaInfo, portale che si occupa di analizzare i codici ... Leggi su computermagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Continuano gli aggiornamenti inerenti, l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo con quasi due miliardi disparsi per il globo.Community, 9/8/2022 – Computermagazine.itL’ultima, come spiegato da Hdblog.it, riguarda in particolare la versionedello stesso programma, ovvero, quella che normalmente si utilizza dai propri computer, che sia un pc, un notebook o un laptop. Un nuovo aggiornamento che strizza l’occhio alle community, categorie diche sono sempre più al centro dei piani di Mark Zuckerberg, come del resto ha spiegato lo stesso non tanto tempo fa. Ma in cosa consiste questa? Come sempre a scovarla sono stati gli attentissimi ragazzi di WABetaInfo, portale che si occupa di analizzare i codici ...

fainformazione : WhatsApp: avvistata la scheda Community anche per Desktop/web Dopo le ultime recenti novità, quella che è la piatt… - fainfoscienza : WhatsApp: avvistata la scheda Community anche per Desktop/web Dopo le ultime recenti novità, quella che è la piatt… - TuttoTechNet : WhatsApp Desktop avrà una scheda per le comunità - telodogratis : Anche WhatsApp Desktop avrà una tab dedicata alle community - gigibeltrame : Anche WhatsApp Desktop avrà una tab dedicata alle community #digilosofia -