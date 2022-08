Rojname_com : Siria, l'apocalisse oscurata -

... non avrei avuto figli; avrei loro evitato tutta questa sofferenza", ha detto una madre nella città di Hama, nellaoccidentale. Parole che danno conto di un'umanitaria che non ...... Cuba, la Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK, alias Corea del Nord), Iran e. ...decidere di aumentare lo sforzo bellico in Ucraina il ché equivalerebbe ad innescare unacon ... Siria, l’apocalisse oscurata La Siria “dimenticata” è l’inferno raccontato da Catherine Russell, Direttore Generale dell’Unicef (l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’Infanzia) nel suo intervento alla VI Conferenza di Bruxelles: "S ...