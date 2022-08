Renzi: 'Noi disponibili a stare in squadra. Terzo polo sarebbe la grande sorpresa delle elezioni' (Di martedì 9 agosto 2022) - Così il leader di Italia Viva commentando il possibile accordo con Azione: 'Carlo Calenda e i suoi devono decidere se fare o no l'accordo con noi, se fare una lista unica. Noi siamo disponibili a ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 agosto 2022) - Così il leader di Italia Viva commentando il possibile accordo con Azione: 'Carlo Calenda e i suoi devono decidere se fare o no l'accordo con noi, se fare una lista unica. Noi siamoa ...

Agenzia_Ansa : Elezioni, Di Battista: Sotto Grillo padre padrone non ci sto. 'Ma lo ringrazio per gli insegnamenti'. In un video s… - Agenzia_Ansa : Elezioni, Renzi: 'E' Calenda che deve decidere sul terzo polo con noi'. Il leader di Azione: 'Renzi? Ci siamo parla… - TeresaBellanova : Vi invito a leggere l’intervista a @matteorenzi, lucida e pragmatica allo stesso tempo. Renzi: 'Noi il terzo polo… - valerpas : RT @mariamacina: Renzi: Non promettiamo nulla. A destra fanno a gara alla percentuale più bassa di flat tax sapendo che la proposta non s… - ringetto65 : RT @RobertoMerlino1: Ne diciamo di tutti i colori sugli USA e a ragione. Ma da loro l’FBI entra in casa di Trump per portare via documenti… -