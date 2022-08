House of the Dragon, Paddy Considine : "Ecco perché avevo detto di no al Trono di Spade" (Di martedì 9 agosto 2022) L'attore di House of the Dragon Paddy Considine ha rivelato perché non aveva accettato di prendere parte alla serie tv de Il Trono di Spade. House of the Dragon sta per debuttare in tv, e una star dello spin-off, Paddy Considine, ha recentemente rivelato di aver rifiutato una parte nella serie madre Il Trono di Spade per una ragione molto semplice... Per colpa dei draghi. Paddy Considine, durante un'intervista con il Sunday Times, come riportato anche da IndieWire, ha spiegato:"Il mio agente mi disse: 'Ci sarebbe un ruolo in questa serie tv... È sui draghi' e io dissi direttamente 'No, grazie'. Non lessi nemmeno la sceneggiatura" ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 agosto 2022) L'attore diof theha rivelatonon aveva accettato di prendere parte alla serie tv de Ildiof thesta per debuttare in tv, e una star dello spin-off,, ha recentemente rivelato di aver rifiutato una parte nella serie madre Ildiper una ragione molto semplice... Per colpa dei draghi., durante un'intervista con il Sunday Times, come riportato anche da IndieWire, ha spiegato:"Il mio agente mi disse: 'Ci sarebbe un ruolo in questa serie tv... È sui draghi' e io dissi direttamente 'No, grazie'. Non lessi nemmeno la sceneggiatura" ha ...

