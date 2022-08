Gattuso show | 'Il Signore sta in cielo | chiamatemi mister o Rino' VIDEO

Luxgraph : Gattuso show in conferenza stampa a Valencia: «Sono mister o Rino, il Signore è in cielo» #corriere #news #2022… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@valenciacf, #Gattuso show in #conferenzastampa con un cronista | #VIDEO - #ValenciaAtalanta #ValenciaCF #Valencia htt… - PianetaMilan : .@valenciacf, #Gattuso show in #conferenzastampa con un cronista | #VIDEO - #ValenciaAtalanta #ValenciaCF #Valencia… -

Corriere TV

Il nuovo allenatore del Valencia fa sorridere con una battuta tutti i giornalisti in conferenza stampa dopo la vittoria ...... è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport, rilasciando ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "Orgoglioso di avere allenato il Napoli, ... Gattuso show in conferenza stampa a Valencia: «Sono mister o Rino, il Signore è in cielo» Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il nuovo allenatore del Valencia fa sorridere con una battuta tutti i giornalisti in conferenza stampa dopo la vittoria 2-1 sull’Atalanta, valida per il Trofeo Naranja. L’allenatore italiano ha interr ...