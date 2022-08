Europei Roma 2022 | Martinenghi | “Assenza di Peaty? Non l’ho presa bene La medaglia qui ha un sapore diverso”

Leggi su sportface

(Di martedì 9 agosto 2022) “L’di? Nonmolto, mi dispiace tanto. Non gareggio con lui da quasi un anno, dai Giochi di Tokyo, e sfidarlo qui sarebbe stato molto emozionante per me”. Nicolòcommenta così l’del campione britannico Adamaglidi. “Non è al 100% della sua forma ed è giusto che un atleta pensi a se stesso – ha detto l’azzurro in conferenza stampa -, gli auguro di riprendersi e speriamo di incontrarci presto”. “Laqui avrà sicuramente undiversi. Ci sono gare dove bisogna vincere e altre dove bisogna fare il tempo, come credo sia questa. Ho un po’ l’amaro in bocca ma pazienza”, ha aggiunto ...