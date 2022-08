(Di martedì 9 agosto 2022) Il presidenteno Joehato, stamani, in una cerimonia nel giardino della Casa Bianca il "S and Science Act" che mira a rivitalizzare la produzione nazionale die aumentare ...

Agenzia askanews

ha attaccato "quelli che si concentrano maggiormente sulla ricerca del potere e sulla sicurezza del futuro. Coloro che cercano la divisione, invece della forza nell'unità, che demoliscono ...... inPd, che comprende pure molti centristi di varia provenienza. Matteo Renzi ha detto che ... ha sposato totalmente sul conflitto russo - ucraino le tesi della Nato, dei Dem die di Letta, ... Biden sigla il Chip act: In America tutto è possibile New York, 9 ago. (askanews) - Il presidente americano Joe Biden ha siglato, stamani, in una cerimonia nel giardino della Casa Bianca il 'CHIPS ...Mosca condanna choc alla cestista Griner, l’ira di Biden: “Inaccettabile”. La star del basket Usa dovrà scontare 9 anni per contrabbando di droga. Contatti per lo scambio di detenuti. Giuseppe Agliast ...