Uomini e Donne | Ludovica Valli è di nuovo incinta | “Una storia incredibile”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 8 agosto 2022) Seconda cicogna in arrivo per, ex tronista di. Dopo l’arrivo della piccola Anastasia, è tempo di rivivere per la seconda volta le gioie (e i dolori) della gravidanza. La giovane si è lasciata andare su Instagram a delle dolci parole, vediamo cosa ha detto. Seconda gravidanza Dunque la piccola Anastasia L'articolo