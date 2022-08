Ultime Notizie Roma del 08-08-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 agosto 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio parte daall’ospedale Spallanzani la campagna di vaccinazione Per evitare ulteriori contagi a rallentare la velocità di diffusione del Vaiolo delle scimmie la vaccinazione al momento sarà diretta da Alcune categorie specifiche personale di laboratorio con possibile esposizione diretta a orthopoxvirus persone gay transgender bisessuale altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini in mare ed è il vaccino commercializzato in Europa la pagina politica Carlo Calenda rompe il patto elettorale con il Partito Democratico riapre il puzzle delle alleanze una delle decisioni più sofferte dice ma non intendo andare avanti con questa Alleanza per il verde è la posizione del PD è fatta per perdere dice c’era l’opportunità di farne una per vincere ...