Roma, Villar ceduto a titolo temporaneo alla Sampdoria (Di lunedì 8 agosto 2022) La Roma ha annunciato la cessione a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo di Gonzalo Villar alla Sampdoria. Ecco il testo del comunicato giallorosso: “L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Gonzalo Villar. Arrivato alla Roma nella sessione invernale di calciomercato della stagione 2019-20, il centrocampista spagnolo ha collezionato 64 presenze in giallorosso. Il Club augura a Gonzalo il meglio per questa nuova avventura”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) Laha annunciato la cessione a, con opzione per il trasferimento adefinitivo di Gonzalo. Ecco il testo del comunicato giallorosso: “L’AScomunica di aver raggiunto l’accordo con laper il trasferimento a, con opzione per il trasferimento adefinitivo, di Gonzalo. Arrivatonella sessione invernale di calciomercato della stagione 2019-20, il centrocampista spagnolo ha collezionato 64 presenze in giallorosso. Il Club augura a Gonzalo il meglio per questa nuova avventura”. SportFace.

