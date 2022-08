Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: I Terno Secco, montepremi e parola vincente di lunedì 8 agosto 2022 (Di lunedì 8 agosto 2022) Reazione a Catena 2022. Il weekend è alle spalle ed è tutto pronto per una nuova settimana. E, quindi, per una nuova e imperdibile puntata di Reazione a Catena, il gioco di Rai 1 che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra sfide a colpi di parole per allenare la mente, sono sempre due le squadre pronte a sfidarsi. Ci saranno i campioni i ‘Terno Secco’ contro gli sfidanti ‘I Falsinesi’. Chi di loro vincerà? Al timone Marco Liorni. Reazione a Catena 2022: “I Terno Secco” VS “I Falsinesi” Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, a ‘colpi di parole’. Tra una Catena musicale e l’altra. Solo una delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022). Il weekend è alle spalle ed è tutto pronto per una nuova settimana. E, quindi, per una nuova e imperdibile puntata di, il gioco di Rai 1 che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra sfide a colpi di parole per allenare la mente, sono sempre due le squadre pronte a sfidarsi. Ci saranno i campioni i ‘’ contro gli sfidanti ‘I Falsinesi’. Chi di loro vincerà? Al timone Marco Liorni.: “I” VS “I Falsinesi” Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, a ‘colpi di parole’. Tra unamusicale e l’altra. Solo una delle ...

adunpassodate__ : Ma anche i vostri genitori si incazzano quando i concorrenti di reazione a catena non dicono quello che vogliono lo… - CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: I Terno Secco, montepremi e parola vincente di lunedì 8 agosto 2022… - gjngerhead : Nicolò dei campioni di reazione a catena mi ricorda il mio ex mi voglio ammazzare - sbura2ix : ogni volta che vedo reazione a catena penso a carolina - annacasini96 : RT @savbrinaaa: fate come me, andate a guardare reazione a catena che vi rinfresca la mente???? -