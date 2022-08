Rabiot-United, ci siamo: un centrocampista può arrivare alla Juve (Di lunedì 8 agosto 2022) È notizie di queste ore la trattativa già in fase avanzata per Rabiot al Manchester United: la Juventus si libererebbe così del suo pesante stipendio, ma potrebbe pensare anche ad… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 8 agosto 2022) È notizie di queste ore la trattativa già in fase avanzata peral Manchester: lantus si libererebbe così del suo pesante stipendio, ma potrebbe pensare anche ad… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

DiMarzio : ?? #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot @SkySports… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO: JUVENTUS, ACCORDO CON LO UNITED PER LA CESSIONE DI RABIOT Inglesi pronti a trattare con la mamma… - tancredipalmeri : Il Manchester United seriamente su Rabiot come alternativa nel caso non riesca a concludere l’acquisto eterno di De… - occhio_notizie : #Juventus e #ManchesterUnited hanno trovato un accordo con #Rabiot, ma manca ancora qualcosa... - Domek20010 : @MatthijsPog Immagina questa scena rabiot rifiuta lo United per giocare la Champions e ce la fa vincere -