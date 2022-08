Francia, Deschamps: «Sicuro che Pogba giocherà ai Mondiali» (Di lunedì 8 agosto 2022) Il ct della Francia, Didier Deschamps, commenta l’infortunio di Paul Pogba: «La partecipazione ai Mondiali non è in discussione» Didier Deschamps, intervistato da Le Parisien, ha commentato l’infortunio di Paul Pogba. Di seguito le sue parole. Pogba – «Sono ovviamente in contatto con Paul. La sua partecipazione ai Mondiali, oggi, non è messa in discussione». COPPIA CON KANTE – «Stiamo parlando di giocatori molto richiesti: due giocatori che hanno una grande esperienza, leader. È importante che ci siano, ma non siamo mai al Sicuro, da qui la necessità di preparare i giocatori più giovani». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Il ct della, Didier, commenta l’infortunio di Paul: «La partecipazione ainon è in discussione» Didier, intervistato da Le Parisien, ha commentato l’infortunio di Paul. Di seguito le sue parole.– «Sono ovviamente in contatto con Paul. La sua partecipazione ai, oggi, non è messa in discussione». COPPIA CON KANTE – «Stiamo parlando di giocatori molto richiesti: due giocatori che hanno una grande esperienza, leader. È importante che ci siano, ma non siamo mai al, da qui la necessità di preparare i giocatori più giovani». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Francia, Deschamps: «Sicuro che Pogba giocherà ai Mondiali» - sportli26181512 : #Deschamps: “#Pogba? Per ora non è in discussione la sua partecipazione al Mondiale”: Il commissario tecnico della… - ZonaBianconeri : RT @sportmediaset: Juve, senti Deschamps: 'In contatto con Pogba, ai Mondiali ci sarà' #deschamps #juve #pogba - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, senti Deschamps: “Pogba sarà al Mondiale con la Francia” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https://t.c… - TuttoJuve24 : Juventus, senti Deschamps: “Pogba sarà al Mondiale con la Francia” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -