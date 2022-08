Ucraina: si allarga il fronte bellico da Zaporizhia a Kherson (Di domenica 7 agosto 2022) Il Ministero della Difesa britannico stima che la guerra stia per entrare in una nuova fase, i combattimenti più pesanti si muovono su una linea del fronte di circa 350 chilometri che si estende a sud-ovest dalle vicinanze di Zaporizhia fino a Kherson, parallela al fiume Dnepr L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 7 agosto 2022) Il Ministero della Difesa britannico stima che la guerra stia per entrare in una nuova fase, i combattimenti più pesanti si muovono su una linea deldi circa 350 chilometri che si estende a sud-ovest dalle vicinanze difino a, parallela al fiume Dnepr L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Ucraina: si allarga il fronte bellico da Zaporizhia a Kherson - giovgiorgetti : RT @CuoreEconomico: La pandemia, le conseguenze della guerra in Ucraina e i rischi di instabilità politica vanno a sommarsi alle storiche f… - CuoreEconomico : La pandemia, le conseguenze della guerra in Ucraina e i rischi di instabilità politica vanno a sommarsi alle storic… - TommyBrain : Visione TV:Crisi fra Serbia e Kosovo; Pelosi va a Taiwan. Il conflitto in Ucraina si allarga al mondo? - IacobellisT : Visione TV:Crisi fra Serbia e Kosovo; Pelosi va a Taiwan. Il conflitto in Ucraina si allarga al mondo? -