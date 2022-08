Agenzia ANSA

... negli ultimi mesi laha dovuto affrontare l'intensificarsi degli attacchi del movimento di insurrezione islamista al Shabaab. Oggi "diversidi mortaio sono stati sparati contro aree ...E nel nome della stessa prudenza ha ordinato che la rappresaglia adi manovre militari e ... Per non parlare dell'ineguagliabile esperienza conseguita dagli Usa combattendo in teatri come, ... Somalia: colpi di mortaio mentre si approva il nuovo governo Colpi di mortaio hanno colpito i quartieri vicini al palazzo presidenziale di Mogadiscio oggi, senza causare vittime, poco dopo che il Parlamento aveva approvato la composizione del governo, un segno ...