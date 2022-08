No, non è vero che la “Trattativa stato-mafia ci fu, ma non è reato”. Cosa dice (davvero) la sentenza (Di domenica 7 agosto 2022) Non è vero che “la Trattativa stato-mafia ci fu, ma non è reato”, come hanno riportato tanti organi di informazione subito dopo il deposito delle motivazioni con cui la cor... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di domenica 7 agosto 2022) Non èche “laci fu, ma non è”, come hanno riportato tanti organi di informazione subito dopo il deposito delle motivazioni con cui la cor... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

borghi_claudio : 30% dei collegi a Calenda, 20% a Fratoianni... dai che è la volta che il PD lo estinguono loro... ?? (Aimè però no… - rubio_chef : Il giornalismo italiano non parla, scrive Jihad ma non sa di che parla Tu portali dove bombardano Gaza Che lì manc… - gparagone : Il fascismo (VERO) è quando ti mettono in condizione di non poter più lavorare se non ti sottoponi all’… - Courtaud16 : @Liberalplus @mfaberdn604 @claudiovelardi @matteorenzi @CarloCalenda Vero, infatti non ha firmato patti per poi stracciarli in settimana. - cchiaruttini : RT @Ted0foro: Tutto si potrà dire di male riguardo questa scelta e la sua genesi, e sarà parzialmente o completamente vero. Impolitica, um… -