(Di domenica 7 agosto 2022) Esulta Pecco, e non potrebbe essere altrimenti. Dopo una pausa estiva lunga e particolare infatti il piemontese è tornato in azione nella miglior maniera possibile, conquistando il suo quarto ...

Eurosport_IT : WONDERFUL PECCO! ?????? Bagnaia resiste a Viñales negli ultimi due giri e conquista la quarta vittoria della stagione… - SkySportMotoGP : ?? PECCO BAGNAIA CONQUISTA SILVERSTONE ? Cadute senza conseguenze per Zarco e Mir I RISULTATI ?… - AFP : #BREAKING Italian Francesco Bagnaia wins British MotoGP #AFPSports - gponedotcom : Dopo una discreta partenza Pecco Bagnaia ha preso la testa della gara resistendo nel finale ad un coriaceo Maverick… - motosprint : #MotoGP, #Bagnaia: “Una delle vittorie più belle, grazie a Vale e #Stoner” -

Sono davvero molto contento, è incredibile', ha commentato 'Pecco'dopo la vittoria a ... Prossimo appuntamento con il Mondialeil 21 agosto sul Red Bull Ring di Spielberg , in Austria.Esulta Pecco, e non potrebbe essere altrimenti. Dopo una pausa estiva lunga e particolare infatti il piemontese è tornato in azione nella miglior maniera possibile, conquistando il suo quarto successo ...Dopo l’insperata vittoria nel GP della Gran Bretagna della MotoGP 2022 il pilota della Ducati Pecco Bagnaia ha svelato il fondamentale ...Pecco festeggia a Silverstone: "Mi hanno aiutato. Avevo messo in conto che avrei potuto non vincere, invece è andata bene" ...