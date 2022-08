LIVE – Juventus-Atletico Madrid 0-1, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di domenica 7 agosto 2022) La DIRETTA testuale di Juventus-Atletico Madrid, amichevole precampionato 2022. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono pronti a scendere in campo per l’ultimo match amichevole prima dell’inizio del campionato di Serie A. Appuntamento oggi, domenica 7 agosto, alle ore 18:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Juventus-Atletico Madrid 0-1 (11? Morata) 10? – Atletico Madrid IN VANTAGGIO CON MORATA! Contropiede condotto magistralmente da Joao Felix, che serve l’ex bianconero tra i due centrali difensivi. Morata supera Szczezny in uscita. 5? – Witsel da due passi non trova ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Latestuale di. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono pronti a scendere in campo per l’ultimo matchprima dell’inizio del campionato di Serie A. Appuntamento oggi, domenica 7 agosto, alle ore 18:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA0-1 (11? Morata) 10? –IN VANTAGGIO CON MORATA! Contropiede condotto magistralmente da Joao Felix, che serve l’ex bianconero tra i due centrali difensivi. Morata supera Szczezny in uscita. 5? – Witsel da due passi non trova ...

