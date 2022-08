L’attrice premio Oscar Jessica Chastain in visita a Kiev (Di domenica 7 agosto 2022) E'in visita a Kiev l'attrice e produttrice hollywoodiana Jessica Chastain, giunta nella capitale ucraina per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e il suo capo-staff Andriy Yermak. La Chastain arrivata in treno, alla stazione ferroviaria principale di Kiev, è stata accolta da una delegazione ufficiale ucraina. Nel corso della giornata l'attrice hollywoodiana ha visitato l'ospedale pediatrico "Okhmatdyt" Kiev e Irpin, la città satellite immediatamente fuori dalla capitale, pesantemente danneggiata dopo che la Russia ha lanciato il suo assalto all'Ucraina a febbraio.Ai bambini dell'ospedale (provenienti soprattutto dalle città bombardate di Kherson e Chernihiv) la Chastain ha portato dei doni. Lo scorso marzo, l'attrice ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 7 agosto 2022) E'inl'attrice e produttrice hollywoodiana, giunta nella capitale ucraina per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e il suo capo-staff Andriy Yermak. Laarrivata in treno, alla stazione ferroviaria principale di, è stata accolta da una delegazione ufficiale ucraina. Nel corso della giornata l'attrice hollywoodiana hato l'ospedale pediatrico "Okhmatdyt"e Irpin, la città satellite immediatamente fuori dalla capitale, pesantemente danneggiata dopo che la Russia ha lanciato il suo assalto all'Ucraina a febbraio.Ai bambini dell'ospedale (provenienti soprattutto dalle città bombardate di Kherson e Chernihiv) laha portato dei doni. Lo scorso marzo, l'attrice ...

