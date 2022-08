Il Partito Democratico ha trovato un accordo elettorale anche con Impegno Civico di Di Maio e Tabacci (Di domenica 7 agosto 2022) Il Partito Democratico ha trovato un accordo elettorale anche con Impegno Civico, il Partito fondato pochi giorni fa da Luigi di Di Maio e Bruno Tabacci. L’accordo è stato annunciato sabato nel tardo pomeriggio con una conferenza stampa da Enrico Leggi su ilpost (Di domenica 7 agosto 2022) Ilhauncon, ilfondato pochi giorni fa da Luigi di Die Bruno. L’è stato annunciato sabato nel tardo pomeriggio con una conferenza stampa da Enrico

FrancescoLollo1 : Non è certo il Partito Democratico a giudicare chi può o non può guidare il governo della Nazione, saranno gli ital… - CarloCalenda : Direi che abbiamo raggiunto un punto di chiarezza. Mi pare del tutto evidente che c’è una scelta netta da fare per… - ilpost : Il Partito Democratico ha trovato un accordo elettorale anche con Sinistra Italiana e i Verdi - b_1n0 : RT @LeoFerrarin: L'utilizzo delle Bombe su Hiroshima e Nagasaki furono necessarie agli USA a tributare loro il ruolo di padroni del mondo.… - Armageddon5567 : RT @mariamacina: La gravissima colpa di Matteo Renzi: avere dato seguito in poco meno di tre anni al governo a una serie di riforme cha han… -