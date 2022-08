Ecco quello che a Napoli non va (secondo i turisti) (Di domenica 7 agosto 2022) Per i turisti Napoli è bella ma i servizi che offre ai visitatori sono inadeguati. A esserne convinti sono anche i negozianti che hanno deciso di tenere gli esercizi aperti anche in agosto. Ma la pulizia in città manca Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 agosto 2022) Per iNapoli è bella ma i servizi che offre ai visitatori sono inadeguati. A esserne convinti sono anche i negozianti che hanno deciso di tenere gli esercizi aperti anche in agosto. Ma la pulizia in città manca

fattoquotidiano : Un paio di articoli nel decreto Aiuti bis, quello approvato l’altrieri, possono davvero trasformare l’Italia in una… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Durissimo atto d’accusa della professoressa Gismondo «Il ministero di Speranza… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Mentre gli Agnelli lasciano la borsa di Milano I giornali del Pd colpiscono anc… - MarySpes : RT @NinaRicci_us: L'errore è stato quello di non avere messo in conto, in questi due anni, che la ruota gira per tutti e che prima o poi tu… - VCinollo : RT @LAVonlus: Abbiamo pochi giorni per raggiungere il numero di firme necessarie e cambiare per sempre le sorti di milioni di animali vitti… -