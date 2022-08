Di Marzio: .@TorinoFC_1906, presentata la terza maglia per la stagione 2022-23 … (Di domenica 7 agosto 2022) Gianluca Di Marzio ha confermato dal suo profilo Twitter un messaggio molto chiaro che farà parlare di sé nelle prossime ore: .@TorinoFC 1906, presentata la terza maglia per la stagione 2022-23https://t.co/f8ImibQoiN — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 5, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 6 retweet e 121 “cuoricini”. A breve altri aggiornamenti? Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Di Marzio: .@TorinoFC 1906, presentata la terza maglia per la stagione 2022-23 … proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di domenica 7 agosto 2022) Gianluca Diha confermato dal suo profilo Twitter un messaggio molto chiaro che farà parlare di sé nelle prossime ore: .@TorinoFC 1906,laper la-23https://t.co/f8ImibQoiN — Gianluca Di(@Di) August 5,A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 6 retweet e 121 “cuoricini”. A breve altri aggiornamenti? Source by Gianluca DiL'articolo Di: .@TorinoFC 1906,laper la-23 … proviene da JustCalcio.com.

I biglietti per l'esordio in Coppa Italia Il Torino F.C. S.p.A. comunica che da venerdì 29 luglio saranno in vendita i tagliandi per la gara di Coppa Italia Frecciarossa Torino vs vincente Palermo/Reggiana, in programma sabato 6 agosto alle o ...