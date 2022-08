Beach volley. Mauro Sacripanti e Manuel Alfieri in semifinale nella tappa di Kolobrzeg del campionato polacco (Di domenica 7 agosto 2022) Bella impresa degli azzurri Mauro Sacripanti e Manuel Alfieri che confermano la loro vocazione internazionale e il loro stato di forma eccellente conquistando la semifinale della tappa di Kolobrzeg del campionato polacco, un circuito prestigioso che permette anche ad alcune coppie straniere per ogni tappa di entrare nel tabellone principale. Questa volta è toccato ad Alfieri e Sacripanti, reduci dal trionfo di Termoli, e loro hanno sfruttato alla grande l’occasione andandosi a prendere un posto nella top4. Gli azzurri hanno sconfitto non senza qualche patema al debutto i temibili Brozyniak/Janiak con il punteggio di 2-1 (18-21, 21-14, 17-15). Nel turno successivo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Bella impresa degli azzurriche confermano la loro vocazione internazionale e il loro stato di forma eccellente conquistando ladelladidel, un circuito prestigioso che permette anche ad alcune coppie straniere per ognidi entrare nel tabellone principale. Questa volta è toccato ad, reduci dal trionfo di Termoli, e loro hanno sfruttato alla grande l’occasione andandosi a prendere un postotop4. Gli azzurri hanno sconfitto non senza qualche patema al debutto i temibili Brozyniak/Janiak con il punteggio di 2-1 (18-21, 21-14, 17-15). Nel turno successivo ...

Eurosport_IT : Siamo in FINALEEEEE! ?????? Un'Italia da sogno supera l'Austria e conquista la finale della Beach Volley Nations Cup ??… - lukelfc88 : @Eurosport_IT mai comprenderò perché il circuito di beach volley in Italia non venga trasmesso in TV - xspidermommy : RT @Eurosport_IT: Siamo in FINALEEEEE! ?????? Un'Italia da sogno supera l'Austria e conquista la finale della Beach Volley Nations Cup ????? #I… - MalikaCambiaghi : RT @Eurosport_IT: Siamo in FINALEEEEE! ?????? Un'Italia da sogno supera l'Austria e conquista la finale della Beach Volley Nations Cup ????? #I… - MLauso : RT @Eurosport_IT: Siamo in FINALEEEEE! ?????? Un'Italia da sogno supera l'Austria e conquista la finale della Beach Volley Nations Cup ????? #I… -