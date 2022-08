Vina Rose | “Il mio è un pop cinematografico”

(Di sabato 6 agosto 2022) Inconvivono due anime: quella di una tigre che domina il proprio habitat e quella di una principessa delle fiabe. Il nuovo singolo della talentuosa cantautrice si intitola “She Never Breaks”, ed è un perfetto connubbio di scrittura solida e groove esplosivo. Con questo groove hai superato te stessa. Quel riff di chitarra, poi… Come t’è venuto? “Eravamo in studio, a Londra, e assieme a me c’era un chitarrista che strimpellava. Parte con ’sto giro armonico e io penso: ‘Che bella ‘sta roba’. Di solito scrivo prima i testi e poi costruisco la musica, ma in questo caso è andata diversamente. L’ho sentito subito molto forte questo groove, tanto che dopo una serie di jam abbiamo cominciato a scrivere. Volevo qualcosa che andasse a braccetto questo riff, che è qualcosa di inedito per me. Mi piace sperimentare, fare la musica che sento, senza ...

