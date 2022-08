Un altro club piomba su Simeone: la risposta dell’attaccante! (Di sabato 6 agosto 2022) Il Napoli è da tempo sulle tracce dell’attaccante argentino Giovanni Simeone. Quest’ultimo è considerato dalla dirigenza il perfetto vice Osimhen. Secondo quanto dichiarato dall’edizione odierna de L’Arena, sull’attaccante dell’Hellas Verona è piombato anche il Nizza. La dirigenza veneta ha fretta di chiudere la questione, ed il Napoli sembra essere la meta preferita del calciatore classe ’95, che al momento si sta allenando da solo in attesa di fare chiarezza sul suo futuro. Ecco quanto scritto dal giornale: “Un nuovo pretendente per Giovanni Simeone. L’ultima richiesta di informazioni è arrivata dalla Francia e precisamente dal Nizza. Il club transalpino è alla ricerca di un attaccante verso i prossimi preliminari di Conference League”. VERONA, ITALY – OCTOBER 03: Daniel Bessa of Hellas Verona celebrates his ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 6 agosto 2022) Il Napoli è da tempo sulle tracce dell’attaccante argentino Giovanni. Quest’ultimo è considerato dalla dirigenza il perfetto vice Osimhen. Secondo quanto dichiarato dall’edizione odierna de L’Arena, sull’attaccante dell’Hellas Verona èto anche il Nizza. La dirigenza veneta ha fretta di chiudere la questione, ed il Napoli sembra essere la meta preferita del calciatore classe ’95, che al momento si sta allenando da solo in attesa di fare chiarezza sul suo futuro. Ecco quanto scritto dal giornale: “Un nuovo pretendente per Giovanni. L’ultima richiesta di informazioni è arrivata dalla Francia e precisamente dal Nizza. Iltransalpino è alla ricerca di un attaccante verso i prossimi preliminari di Conference League”. VERONA, ITALY – OCTOBER 03: Daniel Bessa of Hellas Verona celebrates his ...

