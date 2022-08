Rugby Championship, è notte fonda per gli All Blacks: il Sudafrica si impone 26-10 (Di sabato 6 agosto 2022) Non sembra poter aver fine la crisi degli All Blacks, che al Mbombela di Nelspruit vengono superati 26-10 dal Sudafrica all’esordio nel Rugby Championship, incassando così la terza sconfitta di fila, la quinta nelle ultime sei apparizioni. Le mete degli Springboks portano la firma di Arendse e Le Roux, mentre l’unica neozelandese è arrivata per mano di Frizell. Le due nazionali torneranno ad affrontarsi fra una settimana a Johannesburg. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Non sembra poter aver fine la crisi degli All, che al Mbombela di Nelspruit vengono superati 26-10 dalall’esordio nel, incassando così la terza sconfitta di fila, la quinta nelle ultime sei apparizioni. Le mete degli Springboks portano la firma di Arendse e Le Roux, mentre l’unica neozelandese è arrivata per mano di Frizell. Le due nazionali torneranno ad affrontarsi fra una settimana a Johannesburg. SportFace.

