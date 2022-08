LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: tra poco la Q1 (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 10.55 E DALLE 14.30 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO2 DALLE 16.10 13.21 Il sole splende a SIlverstone, uno dei tracciati più complessi dell’intera stagione con quasi 6km. Ricordiamo che il disegno è molto simile a quello della F1, cambia solamente la piega che immette nell’Hangar Straight. Anche la linea del traguardo è diversa, la massima formula parte infatti sull’Hamilton Straight e non più nel raccordo che porta alla celebre ‘Copse’. 13.17 Siamo pronti per il via della prima sessione decisiva del week-end inglese della Moto3. Dopo tre interessanti sessioni di libere e soprattutto cinque settimane di pausa non si può più ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 10.55 E DALLE 14.30 CLICCA QUI PER LADELLE QUALIFICHE DI MOTO2 DALLE 16.10 13.21 Il sole splende a SIlverstone, uno dei tracciati più complessi dell’intera stagione con quasi 6km. Ricordiamo che il disegno è molto simile a quello della F1, cambia solamente la piega che immette nell’Hangar Straight. Anche la linea del traguardo è diversa, la massima formula parte infatti sull’Hamilton Straight e non più nel raccordo che porta alla celebre ‘Copse’. 13.17 Siamo pronti per il via della prima sessione decisiva del week-end inglese della. Dopo tre interessanti sessioni di libere e soprattutto cinque settimane di pausa non si può più ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #BritishGP #SilverstoneGP Il pilota del Team #Leopard davanti alle #KTM di #DenizOncu e #DanielHolgado - https:… - motograndprixit : #Moto3 #BritishGP #SilverstoneGP Il pilota del Team #Leopard davanti alle #KTM di #DenizOncu e #DanielHolgado - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: qualifiche in tempo reale - #Moto3 #Bretagna #DIRETTA: #qualifiche - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: qualifiche in tempo reale - #Moto3 #Bretagna #DIRETTA: #qualifiche… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #BritishGP #SilverstoneGP Il pilota del #MaxRacingTeam davanti a #Guevara e #Artigas - -