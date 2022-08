' La Strada 429 non poteva restare aperta' - Cronaca - lanazione it

AnsaToscana : Arpat, nessuna contaminazione Keu in acque su strada 429. Punto su analisi 12 pozzi privati, prelievi fossi, suolo,… - venti4ore : Arpat, nessuna contaminazione Keu in acque su strada 429 Toscana - ANSA_Legalita : Arpat, nessuna contaminazione Keu in acque su strada 429. Punto su analisi 12 pozzi privati, prelievi fossi, suolo,… - agenziaimpress : Nessuna traccia di Keu nelle acque lungo la strada 429. Arpat rassicura -

La Città Metropolitana di Firenze prende posizione in merito all'intervento di Assotir Toscana che denuncia i disagi per gli autisti dei mezzi pesanti a seguito della chiusura della variante di ...Inoltre "non emergono particolari problematiche" nemmeno dalle analisi dei prelievi fatti in piccoli fossi campestri che corrono lungo la. Per il suolo e sottosuolo sono state effettuate ...La Città Metropolitana risponde alle osservazioni di Assotir Toscana ribadendo la necessità di fare subito le riparazioni e senza eccezioni ...ARPAT inizialmente è stata molto cauta non conoscendo la natura del materiale impiegato e neppure come si comportasse nel sottosuolo e soprattutto se ...