Juve, mazzata per Allegri: il club ha deciso, sfuma il colpo a centrocampo (Di sabato 6 agosto 2022) Brutte notizie per la Juve, alla ricerca di un giocatore che possa fare al caso di Allegri a centrocampo. Il club ha deciso. Dopo l’infortunio di Paul Pogba, è chiaro che la Juve sia stata costretta a guardarsi nuovamente intorno. Il club ha puntato forte sul centrocampista francese, ma il problema al menisco ha ovviamente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 agosto 2022) Brutte notizie per la, alla ricerca di un giocatore che possa fare al caso di. Ilha. Dopo l’infortunio di Paul Pogba, è chiaro che lasia stata costretta a guardarsi nuovamente intorno. Ilha puntato forte sul centrocampista francese, ma il problema al menisco ha ovviamente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZonaBianconeri : RT @Sportitalia_it: ?Mancano otto giorni all’esordio in #campionato dei #bianconeri contro il #Sassuolo ?? la decisione ufficiale stravolge… - Julio_Arnes : @berthayoko @DoctorM77 l'unico giocatore di rilevanza internazionale della Juve (oltre a ADM) che non va al Mondial… - ErisxJune : @_Stilinski24_ Ti invidio,Invece per me,mazzata anche dal punto di vista calcistico con la sconfitta della Juve(e v… - ParisiGiov2009 : @F1N1no Caro Gae non mi applicherei su ciò che scrivono ma sappiamo tutti che Pogba è una mazzata enorme e che dove… -