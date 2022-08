Gaza | proseguono gli attacchi di Israele e il lancio di razzi dalla Striscia

(Di sabato 6 agosto 2022) La tensione in Medio Oriente è sempre più alta. Il ministero della Salute diconferma almeno 10 morti, 'tra cui una bambina di 5 anni'. Lo Stato ebraico afferma di aver ucciso 15 combattenti ...

La tensione in Medio Oriente è sempre più alta. Il ministero della Salute diconferma almeno 10 morti, 'tra cui una bambina di 5 anni'. Lo Stato ebraico afferma di aver ucciso 15 combattenti della Jihad ...nelle prime ore del mattino i bombardamenti israeliani sue il lancio di razzi dall'enclave in direzione di Israele, nella peggiore ondata di violenze da un anno a questa parte. Ieri l'... Proseguono attacchi israeliani su Gaza e il lancio di razzi della Jihad Proseguono i bombardamenti israeliani su Gaza e il lancio di razzi dall'enclave in direzione di Israele, nella peggiore ondata di violenze da un anno a questa parte. Venerdì l'esercito dello Stato ebr ...L'operazione militare di Israele contro la Jihad islamica a Gaza potrebbe avere effetti imprevisti sulle elezioni politiche di ottobre ...