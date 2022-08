Elezioni, Renzi: Letta non parla con me per piccole vendette personali legate al passato. Noi con Fi? No, ha fatto cadere Draghi (Di sabato 6 agosto 2022) “Credo che il motivo per cui Letta abbia parlato con tutti tranne che con noi sia legato a piccole vendette personali per le vicende del passato. Non si spiega una coalizione che mette insieme storie totalmente diverse che parte da un veto a una e una sola forza politica. Evidentemente Enrico pensava di ferirci nel dire: ‘Tutti, ma non Italia viva’. Vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziarlo. Ci ha restituito uno spazio politico e l’indecoroso balletto di queste ore del centrosinistra mi rafforza nel progetto di non partecipare a coalizione finte e posticce. Correremo da soli”. Così Matteo Renzi al Corriere. Sui contatti con Silvio Berlusconi, il leader di Iv spiega: “Non possiamo stare insieme a Forza Italia non solo per il ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 agosto 2022) “Credo che il motivo per cuiabbiato con tutti tranne che con noi sia legato aper le vicende del. Non si spiega una coalizione che mette insieme storie totalmente diverse che parte da un veto a una e una sola forza politica. Evidentemente Enrico pensava di ferirci nel dire: ‘Tutti, ma non Italia viva’. Vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziarlo. Ci ha restituito uno spazio politico e l’indecoroso balletto di queste ore del centrosinistra mi rafforza nel progetto di non partecipare a coalizione finte e posticce. Correremo da soli”. Così Matteoal Corriere. Sui contatti con Silvio Berlusconi, il leader di Iv spiega: “Non possiamo stare insieme a Forza Italia non solo per il ...

