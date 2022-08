West Nile virus: perché non c’è ragione di cadere nel panico anche se raddoppiano i casi in Italia (Di venerdì 5 agosto 2022) Secondo l’Istituto superiore di sanità (Iss) i casi di West Nile virus in Italia «sono più che raddoppiati nell’ultima settimana». Da giugno sono stati contati a 94, di cui 55 nella forma neuro-invasiva. Si contano anche 7 decessi. Il primo caso è stato registrato a Padova all’inizio dell’estate. «Dall’ultimo bollettino emesso oggi emerge – riporta l’Ansa -, che sono stati 19 i casi identificati in donatori di sangue , 19 casi di febbre e un caso sintomatico. Il precedente bollettino (emesso lo scorso 26 luglio) riportava 42 casi casi confermati di infezione nell’uomo». Al momento il virus ha messo sotto pressione soprattutto le strutture ospedaliere del padovano, con 12 pazienti ricoverati tra i 30 ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) Secondo l’Istituto superiore di sanità (Iss) idiin«sono più che raddoppiati nell’ultima settimana». Da giugno sono stati contati a 94, di cui 55 nella forma neuro-invasiva. Si contano7 decessi. Il primo caso è stato registrato a Padova all’inizio dell’estate. «Dall’ultimo bollettino emesso oggi emerge – riporta l’Ansa -, che sono stati 19 iidentificati in donatori di sangue , 19di febbre e un caso sintomatico. Il precedente bollettino (emesso lo scorso 26 luglio) riportava 42confermati di infezione nell’uomo». Al momento ilha messo sotto pressione soprattutto le strutture ospedaliere del padovano, con 12 pazienti ricoverati tra i 30 ...

Agenzia_Ansa : Raddoppiati in una settimana in Italia i casi di infezione da West Nile Virus nell'uomo: 94 casi confermati (di qu… - infoitsalute : West Nile, in Veneto scoperta nuova forma grave - infoitsalute : West Nile, primi due casi confermati a Cremona - VerdiVeneto : RT @Gazzettino: West Nile, 6 persone contagiate, 4 sono gravi: in Polesine record di zanzare infette - infoitsalute : West Nile: diagnosticati i primi 2 casi in provincia di Cremona -