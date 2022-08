Un 2° suv piomba sullo stabilimento, terrore e rabbia: Forte dei Marmi, cosa sta succedendo (Di venerdì 5 agosto 2022) Incredibile, ma vero: per la seconda volta in 24 ore a Forte dei Marmi un suv è finito dritto sulla spiaggia, arrestandosi tra gli ombrelloni e i bagnanti terrorizzati. Clamoroso, come detto incredibile, ma vero: una coincidenza che ha dell'assurdo nell'esclusiva località della Versilia. Ieri, giovedì 4 agosto, ai bagni Piero, i più celebri ed esclusivi, tanto da essere stati ribattezzati "i bagni dei Vip" (l'incidente era stato causato dal malore della donna alla guida dell'auto). In questo secondo caso, però, il Suv sarebbe piombato nello stabilimento per una "svista": a bordo dell'auto una coppia di neozelandesi, che si è infilata in un tratto di arenile che si trava tra due bagni, il Trieste e il Roma, uno spazio vuoto dai quali si può accedere al mare. Dal sentiero, il suv ha raggiunto gli ombrelloni: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Incredibile, ma vero: per la seconda volta in 24 ore adeiun suv è finito dritto sulla spiaggia, arrestandosi tra gli ombrelloni e i bagnanti terrorizzati. Clamoroso, come detto incredibile, ma vero: una coincidenza che ha dell'assurdo nell'esclusiva località della Versilia. Ieri, giovedì 4 agosto, ai bagni Piero, i più celebri ed esclusivi, tanto da essere stati ribattezzati "i bagni dei Vip" (l'incidente era stato causato dal malore della donna alla guida dell'auto). In questo secondo caso, però, il Suv sarebbeto nelloper una "svista": a bordo dell'auto una coppia di neozelandesi, che si è infilata in un tratto di arenile che si trava tra due bagni, il Trieste e il Roma, uno spazio vuoto dai quali si può accedere al mare. Dal sentiero, il suv ha raggiunto gli ombrelloni: ...

