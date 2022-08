Tennis, Jannik Sinner giocherà a Sofia per difendere il doppio titolo (Di venerdì 5 agosto 2022) Un rapporto speciale. Jannik Sinner, a poche ore dal sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Montreal (Canada), è tra i Tennisti più attesi del torneo canadese. L’altoatesino, recente vincitore dell’ATP di Umago (Croazia), è intenzionato a riconfermarsi soprattutto pensando all’evento principale della trasferta nordamericana, ovvero gli US Open (29 agosto-11 settembre). Il ragazzo di Sesto Pusteria però guarda anche oltre e il pensiero è al torneo ATP250 di Sofia (Bulgaria). Sul veloce indoor bulgaro, nel 2020, Jannik conquistò il suo primo titolo nel circuito maggiore, replicando l’anno passato e battendo in Finale il francese Gael Monfils 6-3 6-4. Sinner, dunque, ha annunciato via social che prenderà parte all’evento di Sofia, previsto ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Un rapporto speciale., a poche ore dal sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Montreal (Canada), è tra iti più attesi del torneo canadese. L’altoatesino, recente vincitore dell’ATP di Umago (Croazia), è intenzionato a riconfermarsi soprattutto pensando all’evento principale della trasferta nordamericana, ovvero gli US Open (29 agosto-11 settembre). Il ragazzo di Sesto Pusteria però guarda anche oltre e il pensiero è al torneo ATP250 di(Bulgaria). Sul veloce indoor bulgaro, nel 2020,conquistò il suo primonel circuito maggiore, replicando l’anno passato e battendo in Finale il francese Gael Monfils 6-3 6-4., dunque, ha annunciato via social che prenderà parte all’evento di, previsto ...

