Ogni giorno in Italia scompaiono 35 bambini e minori

I dati che arrivano dal rapporto del Governo sulle persone scomparse sono allarmanti. Solo nei primi sei mesi del 2022, da gennaio a settembre quindi, in Italia sono svaniti nel nulla 35 minori al giorno, praticamente uno e mezzo ogni ora. Nel report, redatto dal Commissario straordinario per le persone scomparse, il prefetto Antonino Bella, si leggono cifre inquietanti che mettono in luce una realtà drammatica: 9.599 persone, 53 ogni 24 ore, e di oltre la metà non si sa più niente. A rendere ulteriormente spaventosi questi numeri, sono i dati riferiti ai bambini. In questi sei mesi ne sono spariti 6.312: il 70% riguarda minori stranieri, il restante 30% sono Italiani. La percentuale viene però capovolta se si guardano i dati sui ritrovamenti, dove a ...

