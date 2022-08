MotoGP, Aleix Espargarò: “Un buon ritorno in pista, sul long lap penalty di Quartararo…” (Di venerdì 5 agosto 2022) Arrivano risposte importanti per Aleix Espargarò al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato di Silverstone, infatti, il portacolori dell’Aprilia è comodamente all’interno della top10 (che domani consentirà di evitare la Q1) e vuole a tutti i costi proseguire sull’ottimo trend che aveva intrapreso prima del Gran Premio di Olanda. La moto di Noale ha piazzato entrambi i piloti in cima alla classifica, con Maverick Vinales terzo a 177 millesimi dal leader di giornata, Fabio Quartararo, mentre Aleix Espargarò ha concluso al quinto posto complessivo in 1:59.153 a 207 millesimi di distanza dalla vetta. Un risultato importante, che conferma come la moto italiana sia davvero pronta a battagliare anche ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Arrivano risposte importanti peral termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Silverstone, infatti, il portacolori dell’Aprilia è comodamente all’interno della top10 (che domani consentirà di evitare la Q1) e vuole a tutti i costi proseguire sull’ottimo trend che aveva intrapreso prima del Gran Premio di Olanda. La moto di Noale ha piazzato entrambi i piloti in cima alla classifica, con Maverick Vinales terzo a 177 millesimi dal leader di giornata, Fabio Quartararo, mentreha concluso al quinto posto complessivo in 1:59.153 a 207 millesimi di distanza dalla vetta. Un risultato importante, che conferma come la moto italiana sia davvero pronta a battagliare anche ...

